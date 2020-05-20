Магомед-Шапи Сулейманов
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Шапи переболел коронавирусом в мае, сейчас он здоров
20 мая 2020, 22:55
Форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов рассказал Sport24, как справился с болезнью. Главное:
- 1 мая прилетел из Махачкалы в Краснодар и самоизолировался;
- В ночь с 3 на 4 мая поднялась температура – вызвал скорую, позвонил клубному врачу;
- Тест оказался положительным, игрок лег в больницу;
- Болезнь протекала в легкой форме;
- Сейчас он здоров, что подтверждено тремя тестами.
«Краснодар» пока не приступал к групповым тренировкам.
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