Магомед-Шапи Сулейманов
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#Магомед-Шапи Сулейманов #РПЛ #Футбол #коронавирус #Краснодар

Шапи переболел коронавирусом в мае, сейчас он здоров

20 мая 2020, 22:55

Форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов рассказал Sport24, как справился с болезнью. Главное:

  • 1 мая прилетел из Махачкалы в Краснодар и самоизолировался;
  • В ночь с 3 на 4 мая поднялась температура – вызвал скорую, позвонил клубному врачу;
  • Тест оказался положительным, игрок лег в больницу;
  • Болезнь протекала в легкой форме;
  • Сейчас он здоров, что подтверждено тремя тестами.

«Краснодар» пока не приступал к групповым тренировкам.

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