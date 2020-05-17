Удинезе
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коронавирус
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#Удинезе #Футбол #коронавирус #Серия А

В «Удинезе» нет зараженных коронавирусом

17 мая 2020, 09:14

Футболисты и сотрудники клуба получили отрицательный результат, сдав тесты на коронавирус.

Сейчас «Удинезе», как и все итальянские команды, готовится к возобновлению сезона Серии А (запланировано на 13 июня). С 4 мая в Италии разрешены индивидуальные тренировки, с 18 мая – групповые.

А вот так после коронавирусной паузы возобновился сезон Бундеслиги:
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Djivan
18 мая 2020, 10:32
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