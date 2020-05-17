Удинезе
Серия А
Футбол
коронавирус
В «Удинезе» нет зараженных коронавирусом
17 мая 2020, 09:14
Футболисты и сотрудники клуба получили отрицательный результат, сдав тесты на коронавирус.
Сейчас «Удинезе», как и все итальянские команды, готовится к возобновлению сезона Серии А (запланировано на 13 июня). С 4 мая в Италии разрешены индивидуальные тренировки, с 18 мая – групповые.
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