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Месси – лидер в ЛЧ по соотношению голов к матчам. Второй – не Роналду, а ван Нистелрой
12 мая 2020, 10:54
GiveMeSport составил рейтинг футболистов, рассчитав соотношение забитых голов к количеству игр за всю историю.
Первым стал Лионель Месси – 0,81. Он забил 114 голов за 141 матч. Второе место Руда у ван Нистелроя (0,77), Криштиану Роналду – третий (0,76).
В десятке также – Левандовски, Неймар, Ф. Индзаги, Кавани, Агуэро, Бензема и Рауль.
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