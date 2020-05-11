ISU изменил стоимость элементов в одиночном и парном катании на следующий сезон

Изменения от международного союза конькобежцев (ISU):

Стоимость тройного лутца снизилась с 5,9 до 5,3;

Стоимость четверного риттбергера была 10,5, теперь – 11;

Стоимость четверного лутца была 11,5, теперь – 11.

Таким образом, четверные риттбергер, флип и лутц теперь стоят одинаково – по 11 баллов.

Другие тройные прыжки – без изменений: тулуп – 4,2, сальхов – 4,3, риттбергер – 4,9, флип – 5,3, аксель – 8,0;

Другие четверные прыжки – тоже без изменений: тулуп – 9,5, сальхов – 9,7, аксель – 12,5.