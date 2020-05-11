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В Англии разрешат профессиональный спорт с 1 июня

11 мая 2020, 18:16

DailyMail ссылается на план, который представило правительство. Согласно ему, с 1 июня будут разрешены культурные и спортивные мероприятия без зрителей.

Уточнение: такой шаг будет возможен, если удастся ограничить распространение коронавируса.

Возобновление сезона-2019/20 в АПЛ запланировано на 12 июня. В ближайшее время клубы АПЛ должны договориться об условиях возобновления сезона. 18 мая они начнут тренировки.

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