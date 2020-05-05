Абдулманап Нурмагомедов
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#Абдулманап Нурмагомедов #Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA

Отец Хабиба доставлен в больницу Москвы

05 мая 2020, 16:16

Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов:

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем».

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