Тони Паркер
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#Тони Паркер #Футбол #НБА #баскетбол #Лига 1 #Лион

Чемпион НБА Паркер станет президентом футбольного «Лиона» в 2023 году

05 мая 2020, 10:17

«Это правда. Я никогда не думал, что что-то подобное случится со мной. Это огромная возможность. «Лион» – одна из 50 лучших команд мира. У них одна из лучших организаций с огромным бюджетом. Это прекрасная возможность вырасти и получить на деле один из лучших продуктов», – рассказал Паркер.

Тони Паркер четыре раза выигрывал НБА. С 2017 года он владеет женской командой «Лиона» и продвигает бренд в США.

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