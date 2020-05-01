Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА

В заявлении агентства, представляющего Дениса Давыдова, говорится: соглашение было разорвано по обоюдному согласию, ЦСКА выплатит ему компенсацию.

Из-за сложной финансовой ситуации, вызванной коронавирусом, ЦСКА расстается с легионерами. До этого, например, ЦСКА расторг контракт с бывшим игроком «Дерби» и «Депортиво» Раулем Альбентосом.