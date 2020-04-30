Официальное сообщение НХЛ: в планах – разрешить тренировки с середины мая

НХЛ выпустил обращение. Вкратце:

• Сейчас действует первая фаза переходного периода – режим самоизоляции.

• Вторая фаза – это разрешение на тренировки небольшими группами. Лига готовится и полагает, что с середины мая будет возможно приступить к ней.

• Произойдет это в том случае, если ситуация и дальше будет развиваться благоприятно.

• Официальных сроков по возобновлению сезона по-прежнему нет.

Сезон в НХЛ приостановлен с 12 марта.