Дмитрий Кузнецов
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Боец ММА записал дисс на Хабиба и был избит. Говорит, напали впятером
29 апреля 2020, 10:42
Дмитрий Кузнецов показал дисс на Хабиба Нурмагомедова «Король лицемерия», где раскритиковал поведение Хабиба. Клип и песню он назвал личным мнением, аргументированным реальными фактами.
Кузнецов – боец ММА с 17 боями (11-6). Он выступал в Fight Nights Global.
Позже он сообщил, что на него напали пять человек, а его отцу испортили машину. Мы не можем привести его пост из-за матерных слов на скринах. Полный текст сообщения доступен в инстаграме Кузнецова.
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