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#коронавирус #Футбол #Примера

С 4 мая спортсмены в Испании начнут тренировки. Футбольный чемпионат возобновится через четыре фазы

28 апреля 2020, 23:00

«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая. В области спорта предусматривается открытие высокоэффективных центров с усиленными гигиеническими и защитными мерами и, если возможно, сменами», – рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. Это произойдет на первой фазе возобновления чемпионата.

Остальные:

  • 18 мая. Тренировки в небольших группах.
  • 1 июня. Полноценные тренировки в общей группе.
  • 5-12 июня. Матчи без зрителей.
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