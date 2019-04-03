«Бавария» выиграла 5:4 у «Хайденхайма», почти весь матч играя вдесятером

Безумный матч был сыгран на «Альянц-Арене» в рамках 1/4 Кубка Германии.



• «Хайденхайм» – команда второй Бундеслиги, там она идет на шестом месте.

• В феврале перед сражениями с «Краснодаром» от «Хайденхайма» пострадал «Байер», который проиграл этой команде в Кубке 1:2.

• «Бавария» прошла три раунда Кубка, но не смогла никого из соперников («Дрохтерзен-Ассель», «Редингхаузен», «Герта») обыграть больше, чем в один мяч.



Что творилось в игре:



• «Бавария» открыла счет на 12-й минуте (Горетцка) и тут же лишилась Зюле из-за удаления.

• До перерыва гости забили дважды, и «Бавария» закончила первый тайм, проигрывая 1:2.

• Во втором тайме «Бавария» буквально за 12 минут превратила 1:2 в 4:2 благодаря голам Мюллера, Левандовски и Гнабри.

• «Хайденхайм» в течение трех минут умудрился сравнять счет – 4:4!

• Решающий мяч на 84-й минуте забил Левандовски с пенальти – 5:4 победила «Бавария».



Просто «Хайденхайм» не был в курсе статистики Томаса Мюллера – если он забивает в кубковом матче, то «Бавария» побеждает. Так получилось и на этот раз (20 игр всего).