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В Таджикистане приостановили футбольный сезон до 10 мая, хотя в стране нет подтвержденных случаев коронавируса

25 апреля 2020, 21:39

Футбольные соревнования в Таджикистане останавливаются, начиная с пятого тура высшей лиги. Игры четвертого тура проходят по расписанию в эти выходные. На решение повлиял штаб по профилактике коронавируса – именно он остановил все общественные и спортивные мероприятия. Федерация футбола Таджикистана поддержала остановку.

В стране пока нет подтвержденных случаев коронавируса, но для проверки приедет инспекция ВОЗ.

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