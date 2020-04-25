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#Челси #Футбол #коронавирус

«Челси» платит игрокам и всему персоналу полную зарплату во время пандемии коронавируса

25 апреля 2020, 15:28
  • Клуб не увольняет сотрудников и по-прежнему сохраняет их оклады без участия в государственных программах.
  • Фанатам, у которых слетели брони от матча с «Баварией», возместят все расходы.
  • Футболисты сохранили зарплату, но поучаствуют в благотворительных акциях.
  • «Челси» помогает медицинским работникам жильем и питанием (будет так и дальше).
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