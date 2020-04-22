Астрид Якобсен
Лыжные гонки
Поделиться:
Комментарии:
0
#Астрид Якобсен #Лыжные гонки

Олимпийская чемпионка по лыжам Якобсен завершила карьеру. Через год она закончит обучение на врача

22 апреля 2020, 19:49

Об этом норвежка Астрид Якобсен рассказала в интервью NRK: «Прямо сейчас я больше думаю о буднях медицинского работника, чем о дальнейшей карьере в лыжах. Поэтому здесь я должна поставить точку».

На решение Якобсен повлияла пандемия коронавируса. Вместо отмененной студенческой практики в больнице она получила полноценные больничные смены. Тогда и решила, что точно заканчивает.

На Олимпиаде-2018 Якобсен выигрывала золото в эстафете. Еще она трижды побеждала на ЧМ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира
FIS официально утвердила итоги мужского марафона на ЧМ по лыжам. У Большунова серебро, Клэбо дисквалифицирован
Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Астрид Якобсен
#Лыжные гонки