Олимпийская чемпионка по лыжам Якобсен завершила карьеру. Через год она закончит обучение на врача

Об этом норвежка Астрид Якобсен рассказала в интервью NRK: «Прямо сейчас я больше думаю о буднях медицинского работника, чем о дальнейшей карьере в лыжах. Поэтому здесь я должна поставить точку».

На решение Якобсен повлияла пандемия коронавируса. Вместо отмененной студенческой практики в больнице она получила полноценные больничные смены. Тогда и решила, что точно заканчивает.

На Олимпиаде-2018 Якобсен выигрывала золото в эстафете. Еще она трижды побеждала на ЧМ.