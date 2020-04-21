Лаймен Гуд
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Лаймен Гуд первым из бойцов UFC переболел коронавирусом
21 апреля 2020, 17:16
- 4 апреля Лаймен Гуд рассказал, что из-за травмы снимается с боя против Белала Мухаммеда.
- В новом интервью ESPN он раскрыл настоящую причину: положительный результат теста на коронавирус.
- Вместе с ним тогда заразились девушка и тренер. Второй тест Гуда показал отрицательный результат.
- Во время заражения Гуд ощущал слабость в теле и проблемы с дыханием. Сейчас он чувствует себя здоровым и готовым к возвращению.
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