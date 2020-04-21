Лаймен Гуд
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#Лаймен Гуд #коронавирус #UFC #MMA

Лаймен Гуд первым из бойцов UFC переболел коронавирусом

21 апреля 2020, 17:16
  • 4 апреля Лаймен Гуд рассказал, что из-за травмы снимается с боя против Белала Мухаммеда.
  • В новом интервью ESPN он раскрыл настоящую причину: положительный результат теста на коронавирус.
  • Вместе с ним тогда заразились девушка и тренер. Второй тест Гуда показал отрицательный результат.
  • Во время заражения Гуд ощущал слабость в теле и проблемы с дыханием. Сейчас он чувствует себя здоровым и готовым к возвращению.
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