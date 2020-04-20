Игрок «Казанки» умер во время тренировки

О смерти футболиста сообщил официальный сайт «Локомотива»:

«Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и сын.

Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия».

Подробности трагедии уточняются.