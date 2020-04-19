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РПЛ ответила на важные вопросы – о возобновлении сезона, контрактах и матчах без зрителей

19 апреля 2020, 17:18

На официальном сайте РПЛ появились ответы на вопросы, касающиеся возобновления сезона-2019/20. Полный материал вы можете прочитать, кликнув по ссылке. Мы же выделим главные пункты:

  • Сезон возобновится, как только снимут ограничения на проведения массовых мероприятий.
  • РПЛ планирует возобновление сезона в любую из недель с середины июня по середину июля (зависит от указаний властей).
  • Есть вероятность, что оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
  • УЕФА дала рекомендацию доиграть чемпионаты. РПЛ, судя по всему, придерживается этого плана.
  • РПЛ и клубы объявят дату возобновления сезона минимум за 3 недели до старта – так у футболистов будет возможность набрать форму.
  • По контрактам, два момента: 1. Если контракт истекает в первоначальную дату окончания сезона, то рекомендуется продлить его до новой даты окончания; 2. Если соглашение вступает в силу с даты начала следующего сезона, то рекомендуется перенести старт сотрудничества на дату фактического начала следующего сезона.
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