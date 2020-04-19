Если Испания продлит режим повышенной готовности, «Барселона» сэкономит 28 миллионов евро

Режим действует до 26 апреля, но в Испании говорят, что он продлится минимум до 9 мая. Если правительство Испании продлит режим, то «Барса» за счет того, что игроки согласились на урезание зарплат на 70%, сэкономит 28 миллионов евро.

По данным карты распространения коронавируса, представленной в университете Хопкинса, Испания сейчас – вторая страна в мире (после США) по числу зараженных. К 19 апреля в Испании зарегистрированы 194 тысячи заражения вирусом.