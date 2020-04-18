Александр Кокорин
Серия А
Футбол
Зенит
Сочи
Кокорин рассказал о предложении из Италии, но не назвал конкретный клуб
18 апреля 2020, 22:39
Вот выдержка из разговора Нобеля Арустамяна и Александра Кокорина в прямом эфире инстаграма: «Из твоей любимой Италии есть. Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера» или «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется».
Называть конкретный клуб Кокорин отказался. Нобель предположил, что это может быть «Лацио». Сейчас Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. Летом у него завершается контракт с «Зенитом».
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