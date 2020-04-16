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чемпионат Хорватии
«Динамо» Загреб уволило главного тренера. Клуб лидирует в чемпионате с 18-очковым отрывом
16 апреля 2020, 16:00
Хорваты объявили об увольнении Ненада Бьелицы на официальном сайте: «Клуб благодарит тренера за сотрудничество и достигнутые им результаты».
Загребское «Динамо» уверенно лидирует в чемпионате после 26 туров, опережая ближайшего преследователя («Риеку») на 18 очков.
Бьелица возглавлял команду с 2018 года.
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