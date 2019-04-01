Главный тренер «Анжи» хотел уйти в отставку, но его не отпустили

«Анжи», весь сезон испытывающий большие финансовые проблемы, проиграл со счетом 0:5 «Краснодару» в 21 туре чемпионата России. В нынешнем году махачкалинцы обыграли «Оренбург», но в последних трех матчах уступили «Локомотиву», «Крыльям Советов» и «Краснодару» с общим счетом 0:9.



Сейчас они находятся на 14 месте, опережая идущую 15-й «Уфу» на одно очко.



Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после игры с «Краснодаром» сообщил: «После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю».



Президент Дагестанского футбольного союза Будун Будунов назвал заявление «эмоциями», а гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов считает, что Адиев погорячился.



Красочнее высказался президент «Анжи» Осман Кадиев: «Два удара я не выдержу. Первый удар – счет 0:5 выдержал, второй удар – отставку главного тренера – не выдержу». «Он останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от «Ювентуса», – позже добавил Кадиев.

Сегодня стало известно, что Адиев продолжит работу в «Анжи».