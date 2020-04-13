«Тоттенхэм» предоставил стадион Национальной службе здравоохранения Великобритании

«Тоттенхэм» сделал это первым из клубов АПЛ. Теперь на стадионе смогут проводить тесты на коронавирус. Арена переоснащена и оборудована для размещения женской амбулаторной службы больницы North Middlesex. В самой больнице из-за этого освободились возможности для лечения пациентов с симптомами коронавируса.