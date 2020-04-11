Колби Кейв
НХЛ
Хоккей
Эдмонтон
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер от кровоизлияния в мозг
11 апреля 2020, 18:16
7 апреля Колби Кейва ввели в медикаментозную кому, когда у него случилось кровоизлияние в мозг. Дальше была операция – медики удалили коллоидную кисту, которая давила на мозг. Кейв оставался в коме, но улучшения так и не произошло. 11 апреля 25-летний Колби Кейв умер.
Всего за карьеру в НХЛ Колби Кейв отыграл 67 матчей. Сюда входят по два сезона в «Бостоне» и в «Эдмонтоне».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые