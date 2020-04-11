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#Эрик Байи #Футбол #коронавирус #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Игрок «МЮ» Байи прислал грузовики с едой в город Бинжервиль

11 апреля 2020, 18:07

Об этой акции Эрика Байи первым рассказал Mirror. Игрок «МЮ» сделал пожертвование для малообеспеченных семей, которые пострадали от последствий коронавируса. Через собственный фонд он прислал грузовики с едой и всем необходимым в родной Кот-д'Ивуар.

Журналист Гийом Балаге дает подробности: пожертвование от Байи пришло в город Бинжервиль.

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