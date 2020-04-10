Жерар Деулофеу
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#Жерар Деулофеу #Футбол #коронавирус #АПЛ #Уотфорд

Деулофеу из «Уотфорда» живет в доме физиотерапевта: переехал к нему на самоизоляцию лечить травму

10 апреля, 20:44

www.imago-images.de / Global Look Press

В 28-м туре АПЛ «Уотфорд» так избил дома «Ливерпуль», что несчастье Жерара Деулофеу осталось за кадром – 3:0 состоялись уже после его травмы и вынужденной замены.

Деулофеу боролся за мяч с ван Дейком и повредил крестообразную связку колена. Вердикт – минимум несколько месяцев без футбола.

В интервью клубному подкасту он рассказал, что живет дома у своего физиотерапевта в Барселоне: «До того, как в стране все остановилось, мы думали, что вряд ли он будет приходить ко мне домой дважды в день – мы ожидали карантина. Сейчас я живу у него, и это удобно – могу заниматься два раза в день».

Деулофеу сообщил, что операция была сложной, также тяжелыми были первые шесть недель. В травмах такого типа первые два месяца очень важны – нужно делать правильные упражнения со сгибанием и разгибанием ноги.

Деулофеу также сказал, что хорошо знаком с Алексом Окслейдом-Чемберленом, у которого была такая же травма. Они периодически списываются, и Деулофеу постоянно задает вопросы.

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