Тренеры и руководство «Зенита» вслед за игроками согласились на двукратное сокращение зарплат

О сокращении зарплат в условиях приостановки РПЛ из-за эпидемии коронавируса сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется к сокращению зарплат. Условия те же – сокращение на 50 процентов на апрель и май.

Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому».