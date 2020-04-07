Сон Хын Мин
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Форвард «Тоттенхэма» Сон отслужит в армии. Он пробежит 30-километровый марш и пройдет учения с ядерным оружием
07 апреля 2020, 15:45
Футболист проведет в армии Южной Кореи три недели.
В ходе военных сборов Сон Хын Мин пробежит 30-километровый марш, будет подвергнут воздействию слезоточивого газа, пройдет боевые учения с химическим, биологическим и ядерным оружием. В «Тоттенхэм» игрок сможет вернуться только в конце мая.
- Все трудоспособные мужчины из Южной Кореи обязаны служить в армии два года.
- Сон был освобожден от службы после победы на Азиатских играх в 2018 году в составе сборной.
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