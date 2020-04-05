Кайл Уокер
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Уокер призывал болельщиков оставаться дома. За день до этого он выезжал за проститутками
05 апреля 2020, 15:47
Неделю назад в инсаграме Кайла Уокера появилось такое видео.
На нем Уокер призывает болельщиков оставаться дома, беречь свое здоровье и заботиться о близких.
The Sun вышел со скандальной новостью. За день до записи этого видео он на машине съездил за двумя проститутками, после чего к 23:00 вместе с девушками вернулся домой. Девушки вышли оттуда в 2 ночи, заработав более 2 тысяч фунтов. Они не узнали Уокера, но на всякий случай сделали фото, которые потом получили британские таблоиды.
Сам Уокер сказал: «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».
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