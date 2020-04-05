Уокер призывал болельщиков оставаться дома. За день до этого он выезжал за проститутками

На нем Уокер призывает болельщиков оставаться дома, беречь свое здоровье и заботиться о близких.

The Sun вышел со скандальной новостью. За день до записи этого видео он на машине съездил за двумя проститутками, после чего к 23:00 вместе с девушками вернулся домой. Девушки вышли оттуда в 2 ночи, заработав более 2 тысяч фунтов. Они не узнали Уокера, но на всякий случай сделали фото, которые потом получили британские таблоиды.

Сам Уокер сказал: «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».