Марко Ройс
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Боруссия Д
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#Марко Ройс #Бундеслига #Боруссия Д

Ройс пропустил игру «Боруссии» из-за рождения ребенка

30 марта 2019, 19:26

Без Ройса Дортмунд победил «Вольфсбург» (2:0), а «Бавария» потеряла очки в параллельном матче с «Фрайбургом» (1:1). Теперь «Боруссия» единолично лидирует в таблице.

«Отличные новости от нашего капитана. Марко Ройс и его жена Скарлетт становятся родителями. Есть вещи, которые важнее футбола. Желаем будущей семье всего наилучшего», – написано в твиттере «Боруссии».

Болельщики подготовили баннер о преемственности поколений. 

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