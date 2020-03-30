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#Джек Грилиш #Футбол #АПЛ #Астон Вилла

Грилиш призвал оставаться дома, а сам попал в аварию после вечеринки

30 марта 2020, 10:37

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш записал обращение для фанатов, где просил их оставаться дома из-за карантина во время пандемии коронавируса.

Позже стало известно, что Грилиш попал в аварию и разбил свою машину около 8 часов утра, возвращаясь с вечеринки. «Шум прекращался только на короткое время, а так они тусовались всю ночь», – рассказывал очевидец. Машина Грилиша задела еще три припаркованных автомобиля.

В Великобритании на прошлой неделе ввели карантин. «Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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