У игроков «Барселоны» есть чат в ватсапе: они добавляют туда мадридских журналистов, шлют им эмодзи свиней и удаляют из чата

Об этом рассказал защитник «Барселоны» Жерар Пике в эфире испанского ТВ на шоу La Resistencia.

Вот полная цитата: «У нас есть группа в WhatsApp со всеми игроками «Барсы» и некоторыми бывшими игроками. Иногда мы добавляем туда мадридских журналистов, — например, [главного редактора мадридской секции газеты Diario AS Томаса] Ронсеро — шлем им смайлики свиней и выгоняем из группы».

«Ранее в этом сезоне я создал группу для игроков сборной Испании, которые играют за «Барселону» и «Реал». И все, что мы там делаем — обсуждаем наши клубы. Мы просто как маленькие дети».

Еще по ходу шоу у Пике спросили, сколько раз он занимался сексом в этом месяце. Ответ: «А матчи на «Сантьяго Бернабеу» считаются?».

Пике так дерзок, потому что у «Барселоны» сейчас все очень хорошо. Она лидирует в Примере, опережая «Реал» на 12 очков за десять туров до конца чемпионата.