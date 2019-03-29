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#Жерар Пике #Барселона #Реал #Примера

У игроков «Барселоны» есть чат в ватсапе: они добавляют туда мадридских журналистов, шлют им эмодзи свиней и удаляют из чата

29 марта 2019, 15:59

Об этом рассказал защитник «Барселоны» Жерар Пике в эфире испанского ТВ на шоу La Resistencia

Вот полная цитата: «У нас есть группа в WhatsApp со всеми игроками «Барсы» и некоторыми бывшими игроками. Иногда мы добавляем туда мадридских журналистов, — например, [главного редактора мадридской секции газеты Diario AS Томаса] Ронсеро — шлем им смайлики свиней и выгоняем из группы».

«Ранее в этом сезоне я создал группу для игроков сборной Испании, которые играют за «Барселону» и «Реал». И все, что мы там делаем — обсуждаем наши клубы. Мы просто как маленькие дети».

Еще по ходу шоу у Пике спросили, сколько раз он занимался сексом в этом месяце. Ответ: «А матчи на «Сантьяго Бернабеу» считаются?». 

Пике так дерзок, потому что у «Барселоны» сейчас все очень хорошо.  Она лидирует в Примере, опережая «Реал» на 12 очков за десять туров до конца чемпионата.

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