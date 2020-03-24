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Футбол
Австралия и Новая Зеландия прервали футбольные чемпионаты из-за коронавируса
24 марта, 10:25
Глава федерации футбола Австралии объявил о приостановке сезона минимум до 14 апреля из-за эпидемии коронавируса. В стране прерваны все профессиональные футбольные турниры.
Та же мера принята и в Новой Зеландии.
Глава ФФА Джеймс Джонсон сказал, что приоритетом является безопасность футбольного сообщества.
Регулярный чемпионат в Австралии проходит в 26 туров. Сейчас лидер «Сидней» – у него на восемь очков больше чем у второй команды и еще три игры в запасе.
За несколько дней до приостановки чемпионата права на него купил «Матч ТВ».
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