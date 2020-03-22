Бывший президент «Реала» Лоренцо Санс умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

17 марта он был госпитализирован после того, как ему стало хуже через восемь дней после заболевания. Он прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Еще через день его состояние резко ухудшилось из-за почечной недостаточности. В субботу его сын Лоренцо-младший написал в твиттере, что его отец становится слабее, и надежды больше нет.

Поздним вечером 21 марта Лоренцо Санс умер. Ему было 76 лет.