Лоренцо Санс
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Бывший президент «Реала» Лоренцо Санс умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом
22 марта, 00:07
17 марта он был госпитализирован после того, как ему стало хуже через восемь дней после заболевания. Он прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Еще через день его состояние резко ухудшилось из-за почечной недостаточности. В субботу его сын Лоренцо-младший написал в твиттере, что его отец становится слабее, и надежды больше нет.
Поздним вечером 21 марта Лоренцо Санс умер. Ему было 76 лет.
Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год, за это время клуб дважды выиграл Лигу чемпионов, хотя до этого последний раз завоевывал трофей в 1966-м. В 2006-м он купил «Малагу», через четыре года продал клуб катарскому инвестору. Дочь Санса замужем за бывшим игроком «Реала» Мичелом Сальгадо.
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