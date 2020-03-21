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ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
21 марта, 17:24
ИИХФ сообщила об отмене турнира.
«Это жестокая реальность, но мы вынуждены с ней смириться, – сказал Рене Фазель, президент федерации. – Коронавирус – глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением».
ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
В сообщении на сайте ИИХФ также говорится о невозможности переноса ЧМ в другую страну. Вопрос переноса на год будет обсуждаться в рамках Конгресса. Страны-организаторы следующих чемпионатов мира известны до 2025 года.
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