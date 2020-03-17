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Вице-президент ИИХФ рассказал, что ЧМ по хоккею отменят
17 марта 2020, 20:24
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сказал, что скоро об отмене чемпионата мира объявят официально. Сейчас решается вопрос по страховым выплатам.
Даты проведения чемпионата мира – с 8 по 24 мая. Турнир должен пройти в Швейцарии. Куммола утверждает, что перенос турнира в другую страну просто невозможен.
12 марта ИИХФ писала, что статус турнира остается без изменений.
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