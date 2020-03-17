Вице-президент ИИХФ рассказал, что ЧМ по хоккею отменят

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сказал, что скоро об отмене чемпионата мира объявят официально. Сейчас решается вопрос по страховым выплатам.

Даты проведения чемпионата мира – с 8 по 24 мая. Турнир должен пройти в Швейцарии. Куммола утверждает, что перенос турнира в другую страну просто невозможен.

12 марта ИИХФ писала, что статус турнира остается без изменений.