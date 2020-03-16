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#чемпионат Австралии #Футбол #коронавирус

В Австралии продолжат играть в футбол, но без зрителей из-за коронавируса

16 марта, 10:20

«Мельбурн Виктори»

Федерация футбола Австралии (FFA) объявила о продолжении сезона, но запретила зрителям посещать матчи из-за риска распространения коронавируса.

Это касается шести оставшихся туров регулярного чемпионата. Помимо него в Австралии также проводится плей-офф для определения «премьера» (победителя плей-офф) – к его началу решение будет пересмотрено.

Командам «Мельбурн Виктори» и «Веллингтон» придется самоизолироваться на 14 дней, поскольку все прибывающие из другой страны по решению правительства должны быть самоизолированы на это время, а «Веллингтон» – новозеландский клуб.

Пока в Австралии разрешено играть в футбол на всех уровнях, но – с соблюдением правил для снижения риска заражения коронавирусом.

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