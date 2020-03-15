Marca удалила новость про переоборудование отелей Роналду в больницы

Сегодня мы писали, что Криштиану переоборудовал свои отели в больницы, в которых будут лечить зараженных коронавирусом. В материале мы ссылались на новость от испанской газеты Marca.

Похоже, что эта новость – все же фейк. Marca удалила ее, никак не прокомментировав это ни на сайте, ни в своих соцсетях. La Repubblica же пишет, что ее журналисты связались с людьми, близкими к семье Роналду, и те опровергли новость Marca.