Конор Макгрегор
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор Макгрегор

Конор Макгрегор объявил, что уходит из MMA

26 марта 2019, 09:12

Такой твит появился в официальном профиле Конора Макгрегора в 8:18 по московскому времени.

Вот перевод:

«Эй, ребят, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревновании и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии».

За час твит собрал больше 16 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков.

Следим за развитием ситуации. 

 

Еще по теме
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор Макгрегор