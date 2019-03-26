Конор Макгрегор объявил, что уходит из MMA

Такой твит появился в официальном профиле Конора Макгрегора в 8:18 по московскому времени.

Вот перевод:

«Эй, ребят, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревновании и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии».

За час твит собрал больше 16 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков.

Следим за развитием ситуации.