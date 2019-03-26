Конор Макгрегор
Конор Макгрегор объявил, что уходит из MMA
26 марта 2019, 09:12
Такой твит появился в официальном профиле Конора Макгрегора в 8:18 по московскому времени.
Вот перевод:
«Эй, ребят, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревновании и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии».
За час твит собрал больше 16 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков.
Следим за развитием ситуации.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые