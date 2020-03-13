Каллум Хадсон-Одои
АПЛ
коронавирус
Челси
Хадсон-Одои заразился коронавирусом. «Челси» объявил о самоизоляции тех, кто с ним контактировал
13 марта, 10:38
У полузащитника Каллума Хадсона-Одои диагностирован коронавирус. Об этом сообщил его клуб – «Челси».
В сообщении говорится о том, что у игрока наблюдались симптомы незначительной простуды, поэтому он не посещал тренировочную базу. Тест на коронавирус оказался положительным, но Хадсон-Одои чувствует себя хорошо.
Кто недавно близко контактировал с этим футболистом – игроки, тренеры, персонал – будут самоизолированы.
Ранее АПЛ заявила о проведении матчей 30-го тура, после чего коронавирус диагностировали у главного тренера «Арсенала» – Микеля Артеты.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые