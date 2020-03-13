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#Каллум Хадсон-Одои #коронавирус #АПЛ #Челси

Хадсон-Одои заразился коронавирусом. «Челси» объявил о самоизоляции тех, кто с ним контактировал

13 марта, 10:38

www.imago-images.de / Global Look Press

У полузащитника Каллума Хадсона-Одои диагностирован коронавирус. Об этом сообщил его клуб – «Челси».

В сообщении говорится о том, что у игрока наблюдались симптомы незначительной простуды, поэтому он не посещал тренировочную базу. Тест на коронавирус оказался положительным, но Хадсон-Одои чувствует себя хорошо.

Кто недавно близко контактировал с этим футболистом – игроки, тренеры, персонал – будут самоизолированы.

Ранее АПЛ заявила о проведении матчей 30-го тура, после чего коронавирус диагностировали у главного тренера «Арсенала» – Микеля Артеты.

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