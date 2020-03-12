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#Ливерпуль #Лига чемпионов #Футбол

«Ливерпуль» впервые с 2006 года вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2020, 02:22
  • В сезоне-2004/2005 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Уже в следующем году команда вылетела в 1/8 финала, где проиграла «Бенфике». Общий счет матча – 3:0 в пользу соперника.

  • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Следующий сезон – вылет в 1/8 финала турнира. Интересно, что на этой стадии покинули турнир оба финалиста предыдущего розыгрыша («Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпцигу»).

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