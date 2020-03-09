Теннис
В теннисе не состоится важный турнир в Индиан-Уэллсе. Причина – коронавирус
09 марта, 10:42
«Индиан Уэллс Мастерс», наряду с чемпионатом в Майами – главное событие в теннисе, если не считать турниры «Большого Шлема». Например, у мужчин с 2004 года его за редким исключением выигрывает кто-то из троицы Федерер-Надаль-Джокович. Призовой фонд турнира – $9,7 млн.
Изначально о переносе не говорилось, но ситуация с коронавирусом в Калифорнии стала хуже, а случай заболевания был обнаружен в районе проведения турнира. Поэтому решили не рисковать, хотя о том, что он не состоится, стало известно всего за день до начала квалификации.
Насовсем турнир пока не отменяют, но сроки и место его проведения пока неизвестны. Учитывая плотный календарь в теннисе, найти ему место в году будет непросто.
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