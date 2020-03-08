Никто из топ-5 лиг с начала прошлого сезона не отдавал больше ассистов, чем Санчо из «Боруссии»

В матче двух «Боруссий» победила та, что из Дортмунда – 2:1. Джейдон Санчо не забил, но отметился голевой передачей на Хакими. С начала прошлого сезона он сделал 29 ассистов – больше, чем у любого другого игрока из топ-5 лиг.