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#Серия А #Футбол #Ювентус #Интер

Матч «Ювентуса» и «Интера» опять перенесли. 8 марта – окончательная дата

05 марта 2020, 20:40

Запоминаем официальную дату матча: 8 марта 22:45 по московскому времени.

Изначально проведение матча планировали 1 марта. Потом его перенесли на 15 мая. Теперь снова передвинули, как и еще пять отложенных матчей из 26 тура Серии А.

«Ювентус» и «Интер» прямо сейчас идут на втором и третьем местах в турнирной таблице. «Лацио» – лидер.

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