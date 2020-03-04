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#Кубок Италии #Футбол #Ювентус #Милан

Очередной перенос топ-игры в Италии из-за вируса – теперь матча Кубка «Ювентус» – «Милан»

04 марта, 10:38

XinHua / Global Look Press

Официальный сайт Серии А подтвердил: запланированная на 4 марта ответная полуфинальная игра Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» не состоится в срок из-за распространения коронавируса.

Такое решение приняла префектура Турина. Новая дата матча пока не определена. В первой игре была ничья 1:1. Про перенос второго полуфинала – «Наполи» – «Интер» – пока ничего не известно.

В Италии уже перенесены несколько матчей 25-го и 26-го туров. Под вопросом проведение остальных.

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