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«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с января 2019-го
04 марта 2020, 00:52
«Ливерпуль» проиграл «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2). Несколько грустных моментов для «Ливерпуля»:
1. Это второе поражение «Ливерпуля» за 4 дня.
2. В последних четырех играх «Ливерпуль» проиграл трижды.
3. В трех матчах подряд «Ливерпуль» пропустил 2+ гола – такого не было с 2016 года, когда в матчах с «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Челси» «Ливерпуль» пропустил 8 мячей.
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