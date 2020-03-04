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#Ливерпуль #Футбол #Челси #Кубок Англии

«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с января 2019-го

04 марта 2020, 00:52

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2). Несколько грустных моментов для «Ливерпуля»:

1. Это второе поражение «Ливерпуля» за 4 дня.

2. В последних четырех играх «Ливерпуль» проиграл трижды.

3. В трех матчах подряд «Ливерпуль» пропустил 2+ гола – такого не было с 2016 года, когда в матчах с «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Челси» «Ливерпуль» пропустил 8 мячей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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