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Примера отправит в Ухань пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом
03 марта 2020, 10:10
«Мы с помощью этого символического жеста поддерживаем и делимся мужеством с китайским народом. Как с теми людьми, которые проживают в городе Ухань, так и с остальными городами, пострадавшими от коронавируса», – заявил директор по бизнесу и развитию Примеры Оскар Майо.
Еще пара акций Примеры в поддержку пострадавших от коронавируса:
- В феврале в Ухань отправила 45 тысяч масок.
- На Класико пригласили футболисты из команды «Ухань» – сейчас клуб живет в Испании из-за вспышки коронавируса в Ухане.
- «Реал» в ближайшее время проведет экскурсию для футболистов «Уханя» по «Сантьяго Бернабеу».
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