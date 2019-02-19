Якуб Штепанек
КХЛ
Слован (хоккей)
Хоккеист «Слована» швырнул клюшку в судью и получил дисквалификацию
19 февраля 2019, 20:26
Чешский «Слован» уступил 0:5 в очередном туре КХЛ рижскому «Динамо», хотя в первом периоде голов не пропускал.
Голкипер чехов Якуб Штепанек после остановки игры кинул сломанную клюшку в сторону арбитра и получил дисциплинарный штраф до конца игры.
Позже в КХЛ оштрафовали Штепанека и дисквалифицировали его на пять матчей.
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