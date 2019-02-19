Якуб Штепанек
КХЛ
Слован (хоккей)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Якуб Штепанек #КХЛ #Слован (хоккей)

Хоккеист «Слована» швырнул клюшку в судью и получил дисквалификацию

19 февраля 2019, 20:26

Чешский «Слован» уступил 0:5 в очередном туре КХЛ рижскому «Динамо», хотя в первом периоде голов не пропускал.  

Голкипер чехов Якуб Штепанек после остановки игры кинул сломанную клюшку в сторону арбитра и получил дисциплинарный штраф до конца игры. 

Позже в КХЛ оштрафовали Штепанека и дисквалифицировали его на пять матчей. 

 

Еще по теме
«Спартак» объявил об уходе Знарка. При нем клуб дважды вылетал в первом раунде плей-офф КХЛ
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии – 2-2
Презентация формы сборной России задержалась на 20 минут из-за трансляции матча КХЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Якуб Штепанек
#КХЛ
#Слован (хоккей)