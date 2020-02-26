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#ФКСБ #Футбол #Чемпионат Румынии #ЧФР

Плохая форма из-за постоянного секса. Так оправдывается президент клуба из Румынии

26 февраля 2020, 11:47

Президент команды «ФКСБ» (бывшая «Стяуа») Джиджи Бекали рассказал, почему его команда заняла только четвертое место в главном турнире чемпионата Румынии. Он похвалил тренера «Клужа» Дана Петреску за налаживание дисциплины. «Клуж» опередил «ФКСБ» на восемь очков, но командам предстоит раунд плей-офф.

«Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами. Поэтому они не так хорошо играют в футбол в последнее время. Игроки «Клужа» занимаются сексом только раз в неделю. Да, они встречаются с женщинами только раз в неделю», – сказал Бекали. «ФКСБ» не выиграл три матча подряд.

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