Четыре матча Серии А перенесены из-за угрозы распространения коронавируса

На официальном сайте Серии А есть сухое сообщение о переносе трех матчей:

«Атланта» – «Сассуоло»

«Верона» – «Кальяри»

«Интер» – «Сампдория»

«Торино» опубликовал пост, где тоже сообщил о переносе игры против «Пармы».

Переносы игр – решение Винченцо Спадафоры, министра молодежной политики и спорта Италии. Он отложил все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето, где есть заболевшие коронавирусом.