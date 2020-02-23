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#Серия А #Футбол

Четыре матча Серии А перенесены из-за угрозы распространения коронавируса

23 февраля 2020, 14:45

На официальном сайте Серии А есть сухое сообщение о переносе трех матчей:

  • «Атланта» – «Сассуоло»
  • «Верона» – «Кальяри»
  • «Интер» – «Сампдория»

«Торино» опубликовал пост, где тоже сообщил о переносе игры против «Пармы».

Переносы игр – решение Винченцо Спадафоры, министра молодежной политики и спорта Италии. Он отложил все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето, где есть заболевшие коронавирусом.

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